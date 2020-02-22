Действия Турции в Идлибе могут оказаться хуже присутствия террористов ИГИЛ* в Сирии

Запад раскусил попытку Турции использовать вбросы о новой волне мигрантов в Идлибе для сохранения марионеточных террористов. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев опроверг появившуюся ранее информацию о якобы «сотнях тысяч» беженцев, которые направляются к сирийско-турецкой границе в попытке спастись от боевых действий между террористическими подразделениями в Идлибе и войсками Сирийской арабской армии (САА).

Как заметил Олег Журавлев во время брифинга для журналистов, подобная информация является недостоверной и не соответствует действительность, поскольку никаких «потоков сотен тысяч беженцев» не существует.

По словам руководителя ЦПВС, российская сторона не имеет никаких верифицируемых фактов, которые бы подтверждали наличие беженцев, устремляющихся к сирийско-турецкой границе. При этом Олег Журавлев обратил внимание, что российские специалисты регулярно ведут мониторинг ситуации в этом регионе при помощи различных средств, включая беспилотные устройства и данные разведки.

Вбросы о ситуации на северо-западе Сирии

Изначально о якобы наличии большого числа вынужденных перемещенцев рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди во время выступления 20 февраля в Женеве. Он призвал Турцию, и другие соседние с Сирией страны расширить прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. По словам Гранди, необходимо прекратить боевые действия в сирийском Идлибе и начать дипломатическое урегулирование ситуации.

Главный адресат послания – Турция – решила же проигнорировать слова о необходимости соблюдения установленных соглашений и акцентировала внимания лишь на якобы потоке приближающихся беженцев.

Раздувая этот вброс Анкара попросту пыталась зарекомендовать себя не как агрессора и фактически оккупанта северо-западных территорий Сирии, а некого «миротворца». Однако очевидно, что нежелание Турции выполнять сочинские соглашения, а именно разграничивать и разоружать боевиков в Идлибе, полностью рушат попытки турецкого руководства выглядеть лучше.

Напряжение в Идлибе

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после многочисленных провокационных атак со стороны террористических подразделений, действующих под покровительством Турции, на позиции сирийской армии, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня.

В целях обеспечения безопасности армейских подразделений и мирных жителей, Сирийская арабская армия была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» 16 января, начав наступление сразу по двум фронтам – на юге провинции Идлиб и по направлению западных пригородов города Алеппо.

Главными противниками правительственных сил в Идлибе являются протурецкие террористические организации, которые Анкара пытается выдать за некую «умеренную оппозицию», хотя боевики этих группировки действуют исключительно как радикальные исламисты.

Среди протурецких сил в Идлибе следует выделить сменивших свое название на «Сирийскую национальную армию» (СНА) боевиков из «Свободную сирийскую армию» (ССА), прямо получающих финансирование из Анкары. Также Турция активно помогает, в том числе поставками вооружения, боевикам альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», фактически представляющему собой запрещенную в РФ «Джебхат ан-Нусру»1. Помимо этого, оказывается помощь и сирийскому крылу запрещенной в России «Аль-Каиде»1.

Потеря турецкого влияния и неудачная попытка исправить ситуацию

Согласно мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, сейчас главными интересами турецкого руководства являются наращивание политической силы на Ближнем Востоке и проведение политики в стиле неоосманизма.

На фоне успешного продолжения операции сирийской армии «Заря в Идлибе» позиции Турции в Идлибе разрушаются, что категорически противоречит амбициям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Для этого Анкара и пытается всеми силами сохранить присутствие своих «прокси войск» на территории Сирии, поскольку это позволяет участвовать в обсуждении дальнейшего будущего Сирийской Арабской Республики, а также иметь какое-то влияние на Ближний Восток.

Именно с этой целью Турция попыталась при помощи марионеточных боевиков организовать нападение в районе Кминаса и на населенный пункт Найраб в Идлибе накануне. Однако даже несмотря на артиллерийскую поддержку турецких военных, сирийская армия и ВКС РФ легко отразили атаку террористов, защитив позиции.

Провальная операция подорвала репутацию турецкого руководства, в том числе среди более светского населения внутри страны.

Оправдания присутствия Турции в Идлибе

Федеральное агентство новостей обсудило вбросы о якобы «сотнях тысячах» беженцев, рвущихся к сирийско-турецкой границе, с президентом АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», публицистом Юрием Самонкиным.

Как считает эксперт, продвижение Анкарой информации о якобы существовании беженцев в первую очередь связано с тем, чтобы обосновать свое военное присутствие и фактический захват сирийской территории.

«Турции нужно придумать какой-то повод, чтобы оправдываться перед международным сообществом. Поэтому, Анкара пользуется сложностью получения достоверной информации из Идлиба, ведь из-за контроля террористов люди оказываются отрезаны от внешнего мира. В том числе с этим связана позиция ООН, признающей подобное гуманитарной катастрофой. Фактически мы наблюдаем в Идлибе, что террористы, пользуясь турецкими силами, пытаются наступать на сирийскую армию. Поэтому в попытке закрепиться в регионе Турция и придумывать различные информационные вбросы и фейки о якобы сложной ситуации и местном населении, желающем бежать из Сирии. И мы видим, что позиция Анкары заключается не в решении идлибской ситуации, а в сохранении влияния. Поэтому в дипломатических переговорах Турция и правда будет участвовать, а вот соблюдать договоренности – вряд ли», — рассказывает Самонкин.

Учитывая текущие события, сейчас действия Турции будут походить на попытку «плавной оккупации» части сирийских территорий в рамках восстановления новой Турецкой империи. Хотя понятно, что согласно с уставом ООН, никто не имеет вмешиваться во внутренние дела Сирии, без соответствующего запроса властей.

Европа трезвеет, видя истинные цели Турции

Юрий Самонкин обратил внимание, что в последнее время как на европейских СМИ, так и в рамках обсуждений идлибской ситуации в рамках Совета Европы, все чаще можно услышать критику действий Турции. В Европейском Союзе признают, что Анкара прикрывается так называемой «умеренной оппозицией» для сохранения своего влияния.

«Игра Турции с террористами в Идлибе прекрасно объясняется желанием расширения влияния Анкары и попыткой остановить продвижение сирийских войск дальше вглубь провинции. Но вместе с такими «союзниками» Турция может и получить новых врагов, которые могут восстать против самой же Анкары. И до такого доводить нельзя, поэтому нужно, чтобы в ходе переговоров РФ и Запад действовали в этом направлении», — отмечает собеседник ФАН.

Сейчас политика Европы выглядит более конструктивной и менее обвинительной в адрес сирийского руководства и РФ, говорит Самонкин. Европа сдержанно критикует политику Турции и призывает к мирному урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. С этим связано, в том числе, предложение провести четырехстороннюю встречу в Стамбуле 5 марта.

«На мой взгляд, Европу можно рассматривать в качестве посредника диалога для решения ситуации в Идлибе. Но это возможно лишь при условии, что сами страны ЕС не будут участвовать в военном конфликте путем отправки своих миротворцев. Сирии не нужны новые военные авантюры западного военного контингента», — говорит Самонкин.

ЕС осознал цену напряженности на Ближнем Востоке

Действия США на Ближнем Востоке привели к росту напряженности и в конечном счете миграционному кризису, к которому Европа была не готова. Он же привел и к росту террористической угрозы в странах Евросоюза, что безусловно не выгодно местным властям. Очевидно, что с целью предотвращения подобного развития ситуации вновь глава Франции Эммануэль Макрон накануне высказал мнение, что боевые действия в Идлибе могут обернуться для Европы новым миграционным кризисом.

«Когда на территории Евросоюза начались теракты, мы увидели, что такие страны как Франция осознали опасность напряженности на Ближнем Востоке. Макрон понимает цену возможного миграционного кризиса, поэтому он и призывает к мирному урегулированию ситуации в Идлибе. И такая позиция очень важна, ведь это может показать Турции заинтересованность международного сообщества в политическом урегулировании. Безусловно, нельзя исключать и манипулирования ситуацией в Идлибе со стороны стран Запада. Но сейчас важно понимать, что информационные потоки переходят из критики президента Сирии Башара Асада и РФ в сторону конструктивного осуждения действий Турции. Это дает уникальный шанс использовать Европу в вопросе глобального решения террористической угрозы. Если в Идлибе будет Турция и ее группировки, то безусловно ситуация будет гораздо хуже, чем в свое время при присутствии террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Ведь Анкара все делает исключительно в собственных интересах», — заключает Самонкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.