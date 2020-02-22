Китайцы в иранском Куме не выходят на улицу по настоянию посольства КНР

Тегеран, 22 февраля. Граждане Китая, которые находятся в иранском Куме, не выходят на улицу по настоянию посольства КНР. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума из Ирана.

«По моим данным, китайцы в Куме не выходят на улицу по настоянию их посольства», — написал журналист в своем Тelegram-канале.

Ранее стало известно, что в городе Кум от коронавируса скончались два человека. Позже Минздрав Ирана сообщил о трех новых случаях заражения. По словам Аббаса Джумы, Кум теперь называют «иранской Уханью»: школы, университеты и прочие госучреждения в городе закрыты, а магазины почти не работают.

Напомним, о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель с небольшим количеством мокроты — основные симптомы болезни.