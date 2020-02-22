Песков заявил, что никогда не слышал о «поручениях» Путина по борьбе с ВИЧ

Москва, 22 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал о «поручениях» Владимира Путина по борьбе с ВИЧ в стране. Так представитель Кремля прокомментировал якобы существование перечня поручений по ВИЧ, о котором ранее писал «Коммерсантъ».

«Никогда не слышал об этом», — сказал Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала «перечень поручений» президента России по вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. В материале утверждалось, что глава государства подписал этот документ 31 декабря 2019 года, однако в открытых источниках он не публиковался.

По информации газеты, Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ. Кроме того, в материале было указано, что кабмин до 1 июля должен обеспечить разработку и утверждение новой стратегии по борьбе с заболеванием до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ. Также, по информации издания, в документе говорится об обследовании граждан на ВИЧ в рамках диспансеризации «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности».