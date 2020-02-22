Ищенко объяснил, почему «нацистская» революция на Украине еще продолжается

Киев, 22 февраля. Революция на Украине продолжается до сих пор, поскольку не выполнила свои задачи, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Эксперт объяснил, что задачей Майдана была нацистская революция против олигархов. Однако революция еще продолжается, так как не выполнила свои задачи.

«Это была революция нацистов против олигархов. Ее задачей была смена олигархического строя на откровенно нацистский. А сейчас на Украине получился наци-олигархический строй», — объяснил Ищенко.

Политолог не исключил, что украинские нацисты еще могут установить единоличную диктатуру. Однако с каждым годом их шансы все уменьшаются по мере разрушения Украины. Ищенко считает, что вся страна находится в состоянии квазигражданской войны и противостояния в обществе. Об этом свидетельствует страх нынешних киевских властей перед реваншем пророссийских сил, добавил политолог.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины заняли площадь Независимости в центре Киева в ноябре 2013 году сразу после того, как правительство Николая Азарова сообщило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе столкновений 20 февраля 2014 года погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госпереворота киевские власти возложили ответственность за организацию расстрела на бывшее руководство Украины, однако факты свидетельствуют о том, что расстрел был организован зачинщиками Майдана и оппозицией.