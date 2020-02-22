Сирия, 22 февраля. В Идлибе сбит разведывательный самолет ВВС Сирии. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападения на пункты правительственной армии в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо, по неподтвержденным данным, потеряли самолет в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар из артиллерии по укреплениям боевиков на юге Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в совершении нападения на КПП правительственной армии в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что ее боевикам удалось подбить самолет сирийской армии у горы аз-Завия на юге провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской национальной армии» обстреляли полевой штаб правительственной армии и проиранских сил «Катаиб Хезболла» у поселка Шейх-Сулейман. Как передают подконтрольные «вооруженной оппозиции» Telegram-каналы, пострадало несколько иранских бойцов.

Корреспонденты сирийского государственного информагентства SANA сообщают, что инженерные подразделения продолжили работу в западных окраинах Алеппо и проводят работы по разминированию и расчистке освобожденных от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» территорий. Саперы собирают и уничтожают оставленные боеприпасы и взрывчатые снаряды. Ранее портал сообщил, что сирийская армия обнаружила тоннели боевиков к западу от Алеппо в скальной породе, которые включали в себя подземные склады и полевые штабы. В здании заброшенного торгового центра «Luxury Mall» у дороги, связывающей города Алеппо и Азаз, «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили штаб, в котором была тюрьма, помещение где пытали заключенных, подпольная студия, где снимал видеообращения лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани и, предположительно, его комната. При отступлении экстремисты подожгли помещения чтобы уничтожить следы его пребывания.

Провинция Хомс

Неизвестные лица совершили нападения на три КПП правительственных сил в городе Телль-Бисса на севере провинции Хомс, в результате чего погибли и пострадали несколько военнослужащих, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). 8 февраля источники агентства передали, что неизвестные убили одного из высокопоставленных членов армии в Тель-Бисса, который выступал посредником в процессе примирения вооруженной оппозиции и официального Дамаска. Как и его убийство, нападения на КПП связывают с деятельностью террористов «спящих ячеек» «Исламского государства», которые продолжают совершать диверсии. Между вылазками боевики скрываются в пустыне Эс-Сухне в Хомсе и соседней провинции Дейр-эз-Зор. По мнению военных экспертов, экстремисты также могут укрываться в 55-километровой зоне вокруг военной базы США «Ат-Танф» на юге Хомсе.

Провинция Даръа

Саперы сирийской армии провели работы по разминированию в поселке Джабаб на юге провинции Даръа, обезвредив ловушки и зачистив тайники с боеприпасами, принадлежавшими как террористам «Исламского государства», так и боевикам оппозиции из числа «Южного фронта», в оккупации которых находилась провинция до 2018 года. Военный источник агентства SANA передал, что собранная взрывчатка и оружие были вывезены на военный полигон армии, где их уничтожат.

Провинция Идлиб

Военный конвой турецкой армии вошел на территорию Сирии через погранпереход «Кафр-Лусин», как сообщает источник в сети Twitter (Y.N.M.S). В составе колонны были замечены танки и бронетехника.

Как сообщает портал Masar Press Net, перестрелки между отрядами «Сирийской национальной армии» и подразделениями правительственных сил отмечаются в районе поселка Найраб. По неподтвержденным данным, артиллерия турецкой армии поддержала боевиков и нанесла удар по позициям сирийской армии. Источник также сообщил, что ВВС Сирии атаковали укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселений Кансафра, Кафр-Увейд и у деревни Сафухан. После боевики заявили, что в районе горы аз-Завия им удалось сбить разведывательный самолет ВВС Сирии, после того как обстреляли его из пулеметов, как передает подконтрольное группировке информагентство «Ибаа». Официальные СМИ не подтвердили потери армии в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.