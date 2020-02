14-летняя дочь Волочковой ушла от матери и стала самостоятельно зарабатывать

КАРТИНА ПРОДАНА❌ 50% от суммы идёт на благотворительность Центру @yunacenter приют для животных. Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в неё эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины. Если захотите - покажу. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ. Подписываюсь под картинами как A. Volo. Посмотрим, что выйдет из этой сферы деятельности) «Emo» Ariadna Volo.

