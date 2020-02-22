14-летняя дочь Волочковой ушла от матери и стала самостоятельно зарабатывать

Москва, 22 февраля. Дочь бывшей балерины Анастасии Волочковой Ариадна пробует зарабатывать самостоятельно после переезда от матери. Об этом 14-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Ариадна увлекается рисованием и уже продала свою первую картину, объявление об этом она разместила в социальной сети.

«Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем», — написала дочь скандальной знаменитости.

Она также рассказала, что уже выбрала себе творческий псевдоним — A. Volo. Отмечается, что свою работу девушка продала за пять тысяч рублей, половину из которых перечислила приюту животных.

Помимо этого, Ариадна пытается продавать рекламу в своем блоге, который уже набрал 45,6 тысячи подписчиков.

«Уж поверьте, подписчиков у меня предостаточно, ни один не накручен. Если им будет [интересен] ваш аккаунт, они обязательно на вас подпишутся. Именно поэтому все зависит от вас», — уверена в своих силах девушка.

По данным Kp.ru, за двухнедельный рекламный пост девушка берет 900 рублей, а фото с комментарием в «сторис» стоит 350 рублей. Известно, что свои публикации в блоге Ариадны уже размещали производители школьной формы, продавцы аксессуаров для мобильников и прочие рекламодатели.

Напомним, Ариадна покинула дом своей матери Анастасии Волочковой несколько месяцев назад, переехав к отцу — бизнесмену Игорю Вдовину.