14-летняя дочь Волочковой ушла от матери и стала самостоятельно зарабатывать

Москва, 22 февраля. Дочь бывшей балерины Анастасии Волочковой Ариадна пробует зарабатывать самостоятельно после переезда от матери. Об этом 14-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Ариадна увлекается рисованием и уже продала свою первую картину, объявление об этом она разместила в социальной сети.
«Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в нее эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем», — написала дочь скандальной знаменитости.
Она также рассказала, что уже выбрала себе творческий псевдоним — A. Volo. Отмечается, что свою работу девушка продала за пять тысяч рублей, половину из которых перечислила приюту животных.
КАРТИНА ПРОДАНА❌ 50% от суммы идёт на благотворительность Центру @yunacenter приют для животных. Это моя первая абстракция, которую я писала не одна. Мы вложили в неё эмоции и чувства. В ней много смысла, который виден не всем. До этого я писала и другие картины. Если захотите - покажу. Это серьезная вещь, а не просто деградация. АБСТРАКЦИЯ. Подписываюсь под картинами как A. Volo. Посмотрим, что выйдет из этой сферы деятельности) «Emo» Ariadna Volo.
Помимо этого, Ариадна пытается продавать рекламу в своем блоге, который уже набрал 45,6 тысячи подписчиков.
«Уж поверьте, подписчиков у меня предостаточно, ни один не накручен. Если им будет [интересен] ваш аккаунт, они обязательно на вас подпишутся. Именно поэтому все зависит от вас», — уверена в своих силах девушка.
По данным Kp.ru, за двухнедельный рекламный пост девушка берет 900 рублей, а фото с комментарием в «сторис» стоит 350 рублей. Известно, что свои публикации в блоге Ариадны уже размещали производители школьной формы, продавцы аксессуаров для мобильников и прочие рекламодатели.
Напомним, Ариадна покинула дом своей матери Анастасии Волочковой несколько месяцев назад, переехав к отцу — бизнесмену Игорю Вдовину.