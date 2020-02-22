Оголившая грудь экс-солистка Serebro возбудила поклонников

Москва, 22 февраля. Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram-аккаунте провокационную фотографию, чем раззадорила некоторых поклонников.
Девушка позирует в необычно сексуальном образе — на ней лифчик с веревочкам, который едва прикрывает ее пышный бюст, черные трусы и колготки, натянутые до талии.
«I`m so messy («Я такая грязная». — Прим. ФАН)», – подписала снимок певица, намекая то ли на свою сексуальность, то ли на бардак в квартире, который виден в кадре.
Часть фолловеров пришла в восторг от снимка звезды, на котором она красуется с оголенной грудью.
«Вау! Очень красивая и сексуальная! Секси! Идеал! Возбуждает!» — признался aleksei.brankov.
«Ты прекрасна», — написал _paravozzzzzzzzzik_dima_666_.
«У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так!» — отметил napoleonactor.
«Это законно быть такой секси?» — поинтересовался aksen.924.
«Почему ты такая бомба!?» — восхитился kate_kishuk_.
«Как всегда прекрасна», — подчеркнул glam___go___gang.
«Баню затопил. Приходи мойся», — сыронизировал didarbarinov.
«Лифчик покинул чат», — пошутил turgutofficalpage.
Ряд интернет-пользователей пожурили артистку за бардак и посоветовали ей прибраться дома, а не делать фото, указало «Утро.ру».
«В комнате приберись», — написал k_artemhd.
«Уборку сделай лучше, а то везде шмотки валяются», — указал певице _rasul.777.