Оголившая грудь экс-солистка Serebro возбудила поклонников

Москва, 22 февраля. Экс-солистка группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своем Instagram-аккаунте провокационную фотографию, чем раззадорила некоторых поклонников.

Девушка позирует в необычно сексуальном образе — на ней лифчик с веревочкам, который едва прикрывает ее пышный бюст, черные трусы и колготки, натянутые до талии.

«I`m so messy («Я такая грязная». — Прим. ФАН)», – подписала снимок певица, намекая то ли на свою сексуальность, то ли на бардак в квартире, который виден в кадре.

Часть фолловеров пришла в восторг от снимка звезды, на котором она красуется с оголенной грудью.

«Вау! Очень красивая и сексуальная! Секси! Идеал! Возбуждает!» — признался aleksei.brankov.

«Ты прекрасна», — написал _paravozzzzzzzzzik_dima_666_.

«У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так!» — отметил napoleonactor.

«Это законно быть такой секси?» — поинтересовался aksen.924.

«Почему ты такая бомба!?» — восхитился kate_kishuk_.

«Как всегда прекрасна», — подчеркнул glam___go___gang.

«Баню затопил. Приходи мойся», — сыронизировал didarbarinov.

«Лифчик покинул чат», — пошутил turgutofficalpage.

Ряд интернет-пользователей пожурили артистку за бардак и посоветовали ей прибраться дома, а не делать фото, указало «Утро.ру».

«В комнате приберись», — написал k_artemhd.