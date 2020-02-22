Тодоренко в черном боди восхитила подписчиков своей фигурой

Москва, 22 февраля. Телеведущая Регина Тодоренко восхитила подписчиков своим внешним видом и фигурой. Соответствующее видео звезда шоу «Орел и решка» опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

«#шмекси», — иронично написала Тодоренко под видео, обратив внимание на прическу и нежный макияж.

Подписчики не заставили себя долго ждать и осыпали телеведущую комплиментами.

«Хороша, слов нет», — написала nsharypina.

«Позитивная красотка», — поддержала iuliiakuzmina936.

«Регина — самая лучшая телеведущая, звезда! И мечтала с вами встретиться в живую, и до сих пор об этом мечтаю! Вы самая лучшая телеведущая! Я желаю вам и вашей семье, здоровья, счастья и удачи в вашей жизни!» — восхитилась raenkoekaterina.

«Лучшая телеведущая за последние 20 лет», — отметил gordienko7199.

«Восхитительная!», «Красивая, всех мужчин современности с ума свела!», «Прелестница! Так свежа и прекрасна, как красивый цветок!» — осыпали комплиментами Тодоренко.

Ранее в Instagram телеведущая опубликовала новую фотографию с отпуска на Мальдивах. Однако ее подписчикам не понравился новый снимок из-за купальника, который, по их мнению, не подходит ее фигуре. Кто-то посоветовал звезде «Орла и Решки» выбросить его, другие вовсе удивились, что она решила опубликовать столь «неудачную» фотографию.