Пелагея рассказала о новом увлечении после тяжелого развода с Телегиным

Москва, 22 февраля. Российская певица Полина Смирнова, больше известная как Пелагея, рассказала о новых увлечениях после тяжелого развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

В вечернем шоу на Первом канале звезда рассказала Ивану Урганту, что резкий поворот в карьере и личной жизни оказался для нее болезненным. Певица призналась, что иногда ей хотелось «спрятаться в комнате с закрытыми шторами».

По словам Пелагеи, опустить руки ей не позволило чувство ответственности за дочь. Неприятности в жизни 33-летняя артистка воспринимает как возможность для личностной трансформации ― в ее жизни появились новые увлечения.

«Я учусь защищаться. Раньше была котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно». А потом поняла, что девушка, в общем-то, уже взрослая, мать. За правду, за правое дело и за свое имя я готова даже пойти на бокс», ― рассказала певица.

Ургант поддержал звезду и даже предложил ей свою помощь. Ведущий пошутил, что готов помочь «оскорбить кого-то», стоит лишь ей позвонить.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке певица родила своего первенца — дочку Таисию.

28 января Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери в центре Москвы. Девочке исполнилось три года. Артистка и спортсмен решили вместе отпраздновать это событие в ресторане. Хоккеист пришел с роскошным букетом.