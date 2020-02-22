ВСУ разместили БМП, БТР и ЗРК «Оса» в жилых районах Донбасса

Донецк, 22 февраля. Вооруженные силы Украины разместили военную технику в жилых районах населенных пунктов Донбасса. Об этом говорится в заявлении представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, были зафиксированы новые факты размещения техники и вооружений украинских силовиков в населенных пунктах вблизи жилых домов.

«10-я бригада [Вооруженных сил Украины] укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР, а также скрытно разместила две БМП и установила 13 противотанковых мин ТМ-62 в районе Гнутово», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, также были обнаружены четыре БМП, зенитная установка и зенитный ракетный комплекс «Оса» в населенных пунктах Зайцево, Николаевка и Красногорска. Он добавил, что часть из этой техники посменно ведет ежедневные обстрелы жилых районов Донецка.

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, военнослужащие Донецкой Народной Республики «контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, позднее переименованную в Операцию объединенных сил против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч Контактной группы в Минске.