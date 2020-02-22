Волочкова раскрыла подробности романа с миллионером из Чили

Москва, 22 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова раскрыла подробности своего романа с чилийским миллионером Доном Мигелем. Звезда посетовала, что интимной близости с ним у нее так и не случилось.

Познакомилась танцовщица с миллионером во время гастролей в Чили. После первого концерта, по словам Волочковой, к ней подошел мужчина в черном сомбреро, кожаном плаще и с букетом роз. Этим незнакомцем и оказался Мигель, который прославился в области фармацевтики и конструирования мотобайков, написала 44-летняя артистка в своей книге «Плата за успех».

Волочкова сообщила, что мужчина стал ухаживать за ней — катал на самолете и байке, устроил прогулку на лошадях, подарил золотого цвета платье, которое, по ее словам, село на нее идеально.

«С Доном Мигелем мы проговорили у огня почти всю ночь. Я рассказывала ему о моей дочери Арише, о своих отношениях с мамой, о балете… Кажется, за ту ночь мы успели поговорить обо всем на свете», — делится с поклонниками воспоминаниями звезда балета.

Однако близости с чилийским миллионером у Волочковой не было, о чем она очень жалеет сейчас. По ее словам, таких мужчин, как Мигель, она больше никогда не встречала.