У водителя автобуса с эвакуированными из Китая украинцами поднялась температура

Киев, 22 февраля. Состояние одного из водителей автобуса, перевозившего эвакуированных из Ухани украинцев, вызвало беспокойство медиков. Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, у мужчины «немножко поднялась температура».

По его словам, повышение температуры тела было связано с обострением артрита. Повышенная температура у водителя наблюдалась на протяжении часа.

Глава украинского МВД добавил, что все водители, которые перевозили эвакуированных украинцев, тоже находятся на карантине.

«Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть», — сказал Аваков в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером».

Он добавил, что самолет и автобусы, которые перевозили граждан Украины из Китая, уже прошли соответствующую дезинфекцию.

Напомним, эвакуированных из Ухани граждан Украины направили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, расположенный в Полтавской области. Это вызвало недовольство местных жителей, и они устроили протесты. Некоторые из них закидали камнями автобус с эвакуированными соотечественниками. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массовых беспорядков призвал оставаться в любой ситуации людьми.

Позже стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары.

В начале 2020 года стало известно о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.