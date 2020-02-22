ПНС Ливии получило партию мощнейшего турецкого вооружения

Триполи, 22 февраля. Ливийские СМИ со ссылкой на источники из Мисураты рассказали о том, что привез турецкий боевой десантный корабль силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сообщается, что судно перевозило военную технику и боеприпасы для боевиков ПНС.

Источники в Мисурате заявили, что на корабле находилось около 100 тонн оружия и различных боеприпасов. Кроме того, было зафиксировано принципиально новое для Ливии вооружение со страшной разрушительной силой: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.

300-миллиметровая РСЗО Kasirga — это система тактического вооружения, используемая в частях артиллерии. Она предназначена для поражения открытых групповых целей — живой силы противника, легкобронированной техники в оперативно-тактической глубине построения войск на дальности от 40 до 100 км. На крыше машины можно установить пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Боевая часть ракет представляет собой 150-килограммовый кассетный осколочно-фугасный боеприпас, содержащий 26 тысяч стальных шариков с колоссальной разрушительной силой: батарейный залп из шести-девяти пусковых установок. Отметим, Kasirga — мощнейшая и самая дальнобойная РСЗО армии Турции.

Танк Leopard 1T — это основной боевой танк ФРГ, стоящий на вооружении у Турции. Боевая машина весит 36,9 тонны, боекомплект орудия составляет в разных случаях от 55 до 60 выстрелов. Эта модель способна вести огонь стандартной номенклатурой 105-мм боеприпасов НАТО, включая выстрелы с подкалиберными стабилизированными вращением бронебойными с отделяющимся поддоном, кумулятивными, осколочно-фугасными и фугасно-бронебойными снарядами. Общий боекомплект вспомогательных пулеметов составляет 5,2 тысячи патронов.

На улицах Триполи было замечено перемещение турецкой САУ Т-155 Firtina. Один из пользователей Twitter выложил ее фотографию.

Турецкая САУ Т-155 Firtina не уступает вышеописанному орудию по силе поражения. Эта 155-мм самоходная установка является наиболее дальнобойным орудием в вооруженных силах Турции. При этом гаубица имеет достаточно высокий темп стрельбы — шесть выстрелов в минуту, а при режиме «шквал огня» — три выстрела в течение 15 секунд. В качестве боеприпасов применяются активно-реактивные осколочно-фугасные и осколочно-фугасные мощные снаряды.

Вместе с оружием свидетели разгрузки военного борта рассказали о высадке порядка 700 бойцов. На данный момент известно, что прибывшее вчера судно все еще находится в порту Мисураты.

Поставки оружия со стороны Турции являются прямым нарушением эмбарго ООН от 2011 года. Согласно сообщениям мировых СМИ, в ливийской столице присутствуют около 7,5 тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких военнослужащих и почти две тысячи наемников турецкой ЧВК SADAT.

Президент Турции открыто заявляет о поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, не обращая внимания на то, что его полномочия, согласно Схиратским соглашениям, истекли два года назад, а поставки вооружений запрещены эмбарго ООН в 2011 году, которое было продлено в 2020-м. Европейский союз намерен направить миссию по контролю и воспрепятствованию поставок вооружения и наемников через Средиземноморье.