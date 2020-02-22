Зеленскому дали совет, как смягчить скандал из-за провальной эвакуации из КНР

Киев, 22 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо смягчить последствия скандальной эвакуации украинских граждан из Китая. Глава государства должен наказать организаторов паники и истерии в соцсетях, такой совет дал Зеленскому политолог Андрей Золотарев.

«На месте команды Зеленского я бы кому-то дал по рукам, потому что дальше будет больше, иначе президента тоже превратят в одного из «оленей», которого будут загонять его политические оппоненты», — заявил Золотарев в комментарии изданию «Украина.ру».

Политолог считает, что отправлять в отставку главу Минздрава Украины нет необходимости. Золотарев отметил, что министр не принимает самостоятельные решения, а лишь исполняет волю более влиятельных сил.

Эксперт обратил внимание, что разгоревшиеся на Украине протесты против эвакуации соотечественников из Китая в связи со вспышкой коронавируса показали, насколько «постмайданная» власть научилась стравливать людей между собой, манипулировать ими и нагнетать обстановку.

Напомним, 20 февраля на Украину из Китая прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в санаторий, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако своих соотечественников местные жители встретили массовыми протестами, они забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями.

Накануне Зеленский обратился к украинцам в связи с ситуацией в Новых Санжарах. Президент Украины заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». Речь идет об «известных миру вирусологах в спортивных костюмах», объяснил он. По словам главы государства, заказчики и организаторы этой «дикости» должны понести ответственность.