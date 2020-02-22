Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии

Рим, 22 февраля. В Италии зафиксирован уже второй случай смерти от коронавируса. От китайской инфекции скончалась женщина, сообщает агентство ANSA.

Умершая итальянка проживала в северной области Ломбардия. В данном регионе проживают еще 16 человек, зараженных вирусом. Еще один случай болезни зафиксирован в Венето, передает «Газета.Ru».

Напомним, что ранее коронавирус унес жизнь 78-летнего мужчины, который находился под наблюдением врачей в окрестностях итальянского города Падуя. Его кончина стала первым официально зарегистрированным случаем смерти от нового типа китайского вируса.

Итальянские медики говорят, что всего в настоящее время коронавирусом в Италии заряжены 29 человек.