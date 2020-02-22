Офис Зеленского ответил на слова Путина о «глобальном конкуренте в Европе»

Москва, 22 февраля. Отношения между Киевом и Москвой не могут определяться «геополитическими амбициями», заявили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о потенциале стран как «глобального конкурента в Европе».

Украинские чиновники отметили, что отношения сторон основаны на «отношениях людей по обеим сторонам границы».

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров», — говорится в заявлении.

Напомним, Путин высказал мысль, что «любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание… глобального конкурента».

Также в Киеве отреагировали на слова Путина о том, что создание так называемой «Православной церкви Украины» разрушило единство Православной церкви, чем нанесло ущерб преимуществам как России, так и Украины.

«Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно людей», — отметили в Офисе украинского президента.

Ранее Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой, комментируя беспорядки, вызванные эвакуацией граждан страны из Китая в связи с распространением коронавируса. Президент Украины осудил протесты жителей поселка Новые Санжары Полтавской области против размещения эвакуированных в местном санатории, передавало Федеральное агентство новостей.