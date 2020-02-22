Провалившая выступление на саммите в ООН Соболь признала свой позор

Женева, 22 февраля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, признанная иноагентом в России) Любовь Соболь, провалившая выступление на заседании по правам человека в ООН в Женеве, судя по отсутствию публикаций в соцсетях, признает свой позор и старается не акцентировать на нем внимание.

Прошло уже несколько дней с момента провального выступления Любови Соболь на форуме по теме прав человека и демократии. Речь она произнесла на английском. О самом мероприятии сотрудница ФБК рассказывала в соцсетях, в том числе в своем профиле в Instagram. Однако после заседания она не опубликовала ни одного поста. Это, как минимум, странно, так как Соболь является активным пользователем социальных сетей и практически о каждом своем шаге рассказывает подписчикам.

Видимо, она поняла, что с позором провалила свое выступление в Женеве и включила «режим тишины». Зато российские и иностранные СМИ обратили внимание на Соболь, которая «отличилась» в самом неприятном смысле слова своим английским. Журналисты заметили, что юрист ФБК использовала саммит в качестве площадки для самопиара: она рассказала о «заслугах» российской оппозиции и собственных «успехах», а также пропиарила скандального блогера Алексея Навального, передает издание Nation News.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало кадры выступления Любови Соболь в ООН. На видеозаписи сотрудница ФБК читает текст с листа на ломаном английском. Журналист Илиас Меркури в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, на которой, предположительно, была написана речь для Соболь в формате транслитерации с английского на русский язык.

Телеканал «Царьград» также не прошел мимо выступления правой руки Навального, заметив, что Любовь Соболь, скорее всего, никто и не понял. О выступлении в Женеве российской оппозиционерки рассказало и украинское издание «Обозреватель».

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале иронично прокомментировал выступление сотрудницы ФБК.