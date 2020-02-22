Шерин назвал планы Пентагона ударить ядерным оружием по России «бредом сивой кобылы»

Военное ведомство Соединенных Штатов вновь тешит себя фантазиями об атомной войне с Россией. Пентагон провел «небольшие учения», в сценарий которых входила отработка «ответного удара» атомными снарядами по территории нашей страны. Причиной для этого, согласно фантазиям американских генералов, должно было послужить «ограниченное применение Российской Федерацией ядерного оружия малой мощности против объекта на территории НАТО» в Европе. Рассуждения работников Пентагона о том, что Сергей Шойгу и возглавляемое им Минобороны РФ будут превращать в радиоактивные пустыни территории сопредельных государств, находятся за пределами добра и зла, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Это прискорбно, что уровень образования и интеллекта у людей, возглавляющих военное ведомство США, столь низок, — огорчился собеседник ФАН. — Наносить ядерный удар практически по своей собственной территории никто в здравом уме не будет — мы слишком хорошо научены горьким опытом Чернобыльской катастрофы, чтобы позволить себе снова в нее окунуться. Огромная территория тогда была подвергнута радиоактивному заражению, и нам стоило больших усилий разобраться с его последствиями».

Заявления Пентагона парламентарий назвал «очередной глупостью».

«Даже удивительно как-то в последнее время эти вещи комментировать. Я даже не знаю, как объяснить происхождение таких заявлений. Это полный бред. Бред сивой кобылы. Они что, думают, что мы выстрелим себе в ногу?» — удивился депутат.

По его словам, «ответного ядерного удара» США нанести по России не сможет, поскольку та никогда не станет использовать атомное оружие в Европе. Однако если Соединенные Штаты по какой-то причине захотят направить свои ракеты против РФ, возглавляемая Сергеем Шойгу российская армия все их собьет еще на подлете к нашим рубежам.

«Они просто не знают, что такое война на собственной территории, поэтому так легко строят такие предположения, — считает Шерин. — Зачем нам наносить удар по Европе? Президент Владимир Путин четко обозначил, что согласно нашей ядерной доктрине, мы наносим удар по тому государству, от которого исходит реальный источник опасности. Так что если вдруг возникнет такая необходимость, то наши вооруженные силы будут бить именно по США. Причем тут вообще европейцы? Их страны вообще ничего не решают в военном отношении».

По убеждению собеседника ФАН, все конфликтные вопросы, если они вдруг возникнут, Россия будет решать не с американскими вассалами, а непосредственно с самой Америкой. Таким образом, учения Пентагона заранее обречены на провал, поскольку их сценарий заведомо ложен.