 Полиция обыскала Логинова на ЧМ-2020 в Антхольце. События дня. ФАН-ТВ

При взрыве газа в Азове погибли двое Начнем с трагедии в Ростовской области. Два человека погибли и еще двое пострадали при взрыве в одном из жилых домов Азова. Об этом сообщили в МЧС по региону, а в распоряжении ФАН появились кадры с места ЧП. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа. Вслед за этим в трехэтажном здании разгорелся огонь, сюда сразу же прибыли спасатели и пожарные. С открытым горением они справились примерно за полчаса. А вместе с тем эвакуировали из дома почти 50 человек. Его конструкции, к счастью, не обрушились, но жильцов все равно направят в пункты временного размещения. Что стало причиной ЧП, пока не известно.

Полиция Италии нагрянула с обысками к сборной России По-прежнему не утихают скандалы в мире биатлона. Итальянская полиция наведалась к сборной России в Антхольце, где сейчас проходит чемпионат мира. Об этом рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его данным, силовики обыскали номер нашего биатлониста Александра Логинова, изъяв у того компьютер и телефон. Под раздачу попал и его тренер Александр Касперович. Подробностей у истории пока крайне мало, но ряд СМИ уже сообщили: это может быть связано с неким делом о допинге. Напомним, что Логинов на мировом первенстве выиграл уже две медали: золото и бронзу. После победы в спринте его раскритиковали многие соперники, припомнив допинговое прошлое. Ранее спортсмен отбывал дисквалификацию за эритропоэтин, но сейчас соревнуется в рамках правил. К слову, сегодня он должен бежать эстафету за российскую сборную, и как все это скажется на результатах, пока сложно представить.

Трамп указал на фейк ньюс в деле Берни Сандерса Новые слухи о «российском вмешательстве» не прошли мимо лидера США Дональда Трампа. И тот, конечно, поделился своей версией в Twitter. Президент обратил внимание: источником новостей о якобы связях Москвы с «сумасшедшим Берни» (так Трамп называет своего оппонента Берни Сандерса) стали фейк медиа. Ранее ряд американских СМИ заявили о грядущем вмешательстве России в выборы 2020 года. Якобы наша страна поможет Сандерсу избраться главой государства. Но вот Трамп уверен: все это — козни «бездельников» из Демократической партии. Она попросту решила «скинуть» с президентской гонки одного из своих кандидатов, то есть Сандерса. К слову, мнимая «рука Кремля» — это уже излюбленный прием демократов. Правда, на выборах 2016-го они использовали его против самого Трампа. А теперь, вероятно, захотели «проредить» и свой истеблишмент.