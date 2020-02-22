Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Москва, 22 февраля. Певица Настя Каменских и ее супруг Алексей Потапенко (Потап) сняли шуточный видеоролик на песню «Девчонка» группы Mozgi. Запись была опубликована на официальной странице Каменских в Instagram.

В ролике супруги предстали в необычных образах: артистка была одета в мужскую футболку и кепку, а Потап появился перед камерой с полотенцем на голове — он изображал девушку, которая только что вышла из душа. Поклонники звезд по-разному отреагировали на креатив. Часть из них позитивно восприняли видео и оставили в комментариях комплименты.

«Позитивчики наши любимые», — отметил один из юзеров. «Какие же вы классные», — добавил другой.

А вот некоторые подписчики Каменских креатива артистов не оценили. Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.

«Вы в своем уме?», «Совсем из ума выжили», «Противно», — цитирует комментаторов «ЭкспрессГазета».

Ранее видеозаписи Насти Каменских уже вызывали неоднозначную реакцию ее аудитории: речь идет о ролике, в котором артистка показывает процесс создания модного образа. На одном из кадров Каменских предстала только в нижнем белье. Ролик пришелся по вкусу далеко не всем ее подписчикам.