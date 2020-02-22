Мэрия Красноярска ответила на пост Греты Тунберг о «черном небе»

Красноярск, 22 февраля. Мэрия Красноярска прокомментировала публикацию шведской активистки Греты Тунберг о «черном небе» в городе. В администрации объяснили, что это актуальный для горожан вопрос.

«Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях», ― сообщили в пресс-службе мэра Красноярска Сергея Еремина.

В пресс-службе добавили, что план улучшения экологической ситуации в городе поддержал президент РФ Владимир Путин. В соответствии с планом в Красноярске закроют малоэффективные котельни, обновят общественный транспорт и высадят новые деревья.

Ранее в Красноярске ввели на четыре дня режим «черного неба» из-за ухудшения экологической обстановки. Экологические активисты в нескольких городах России вышли на акции в поддержку чистого неба.

Активистка из Москвы Соня Епифанцева опубликовала в Twitter фотографию с пикета и кадры «черного неба» в Красноярске. Пост ретвитнула Грета Тунберг.

Грета Тунберг получила широкую известность после своего выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она обвинила его участников в бездействии и нежелании обращать внимание на «разрушение экосистемы».

Шведская школьница в прошлом году начала пропускать занятия в школе и устраивать акции у здания парламента страны. Ее примеру последовали тысячи школьников, было создано международное движение климатических забастовок, получившее название FridaysForFuture. В 2019 году журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года.