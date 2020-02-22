Кравчук ответил на заявления о снижении пенсий на Украине

Москва, 22 февраля. Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал прогноз о возможном снижении пенсий в стране.

Он объяснил, почему не нужно верить подобного рода информации, которая прозвучала из уст заместителя министра социальной политики страны Натальи Ненюченко. В беседе с корреспондентом НСН Леонид Кравчук назвал подобные заявления «самым настоящим фейком».

Он пояснил, что общался с «людьми на вершине власти — нигде об том речи не идет». Первый президент Украины подчеркнул, что снижение выплат пенсионерам может стать, по его мнению, серьезным вызовом для власти.

«У нас сейчас столько людей со своим мнением, часто непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным, что надо относиться очень внимательно к их информации, не реагировать сразу», — сказал Кравчук.

Напомним, замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко ранее заявила, что большинство граждан Украины получают пенсию ниже прожиточного минимума. По ее словам, это связано с ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы и высокой долей теневой занятости. С ее точки зрения, это приведет к снижению пенсий в будущем.

Четыре из пяти украинских пенсионеров получают пенсию менее четырех тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.