Россияне старше 40 получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

Москва, 22 февраля. Правительство России одобрило законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет дополнительного выходного. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабинета министров.

Предполагается, что в дополнительный выходной россияне смогут пройти диспансеризацию.

«Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной в год», — говорится в сообщении правительства.

По мнению законотворцев, нововведение позволит сделать диспансеризацию доступнее и повысить продолжительность активной трудовой жизни. Кроме того, прохождение медицинского обследования в дополнительный свободный от работы день поможет сократить периоды временной нетрудоспособности.

Ранее Пенсионный фонд России разъяснил хронологию перехода на электронные трудовые книжки. По данным ведомства, работодатели обязаны уведомить своих сотрудников о нововведениях до 30 июня. Работники при этом имеют право выбрать наиболее предпочтительный вариант трудовой: бумажный либо электронный. Только после получения уведомления сотрудник может подать заявление о своем выборе.

В случае, если работник выбирает электронную трудовую, работодатель должен вернуть ему бумажную, передавало Федеральное агентство новостей.