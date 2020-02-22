Отец Фриске требует от Шепелева вернуть 7,2 млн рублей

Москва, 22 февраля. Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир, требует от Дмитрия Шепелева погасить долг перед фондом, который собирал деньги на лечение артистки. Как передает Mash, Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы.

По данным издания, на лечение Жанны Фриске в 2014 году собрали 67 миллионов рублей, однако через год певица умерла. Оставшуюся сумму в размере 21 миллиона рублей благотворители обещали отправить на помощь онкобольным детям, однако позже деньги исчезли. Под подозрение попали родственники певицы, а в 2017 году суд обязал Дмитрия Шепелева, а также родителей артистки вернуть все средства.

Владимир и Ольга Фриске погасили долг весной 2019 года, продав загородный дом. При этом чета Фриске вернула средства в размере 21 миллиона рублей, включая и часть Шепелева — 7,2 миллиона рублей.

«Экс-супруг возмещать потраченное отказывается, Владимир Фриске обратился в Пресненский суд Москвы — требует взыскать эту сумму с Шепелева», — передает Mash.

Напомним, Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. Проблемы со здоровьем у Фриске начались еще до рождения ребенка, однако это не заставило ее передумать стать матерью. После рождения сына врачи диагностировали у певицы рак мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако побороть его ей так и не удалось. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.