МИД РФ назвал «опасной игрой» отработку США ядерного удара по России

Москва, 22 февраля. Москва осуждает проведение в США учений по сценарию нанесения ограниченного ядерного удара по России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ напомнил, что США продолжают отрабатывать сценарии ограниченного применения ядерного оружия, в том числе по территории РФ.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», ― заявил Рябков в комментарии ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон вместо того, чтобы сосредоточиться на укреплении системы контроля над вооружениями, затевает крайне опасную игру. Рябков напомнил, что Россия допускает применение ядерного оружия исключительно в двух случаях: когда на Россию совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства.

Замглавы МИД РФ назвал «пустой болтовней» рассуждения о том, что якобы РФ придерживается доктрины «эскалация для деэскалации». Рябков посоветовал американским коллегам расставить точки над i в их собственном военном планировании с учетом известной формулы ― в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США провели «небольшие» учения на случай российского ядерного удара по Европе. По сценарию учений, США наносили ядерный удар по РФ. Как уточнил представитель оборонного ведомства США, согласно сценарию учений, была рассмотрена «внештатная ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО».