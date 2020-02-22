Провокация НАТО с «ядерным ударом по России» стала актом информационной войны

Москва, 22 февраля. Учения НАТО, на которых отрабатывались действия в случае ядерного удара РФ по Европе, являются очередным актом информационной войны против России. Такое мнение выразил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

В разговоре с журналистом iReactor парламентарий отметил, что США с помощью маневров НАТО пытаются оказывать давление на Россию.

«К великому сожалению, США наращивают ядерный потенциал в рамках нарушения ДРСМД, из которого они вышли в одностороннем порядке. Это факт, и, безусловно, попытка акта устрашения», — заявил Швыткин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что данные действия США ведут в рамках информационной войны против России, а также осудил агрессивную политику Вашингтона.

«Говорить о том, что для нас это самоуспокоение, поскольку у нас много ядерных сил, нельзя. Мы осуждаем действия подобного рода со стороны США и будем принимать ответные шаги», — считает политик.

По словам парламентария, необходимые меры России должны заключаться «в обеспечении ядерного щита».

Напомним, НАТО провела учения в Европе на случай возможного ядерного удара России. По словам представителя Пентагона, военные отрабатывали действия, когда «Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО». Учения предполагали ответный удар Североатлантического альянса по России.