Посольство РФ в Италии потребовало объяснить обыски у российских биатлонистов

Москва, 22 февраля. Российское посольство направило ноту в МИД Италии в связи с обысками у сборной РФ по биатлону.

Представители дипведомства связались также с аппаратом премьер-министра страны с требованием объяснить ситуацию, связанную с обыском в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, которые участвуют в чемпионате мира в Антхольце. Обыски прошли накануне гонки.

«Потребовали разъяснений», — говорится в сообщении российского посольства.

Кроме того, дипведомство РФ требует обеспечить условия для подготовки и участия спортсменов в международных соревнованиях в Италии.

Комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что обыски у российских биатлонистов связаны с допингом. Он считает странным, что сотрудники правоохранительных органов пришли накануне очередного этапа соревнований, а не в день отдыха.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 по 23 февраля в Антхольце. Российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке и выиграл бронзу в гонке преследования.