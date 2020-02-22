Продюсер Загорский отверг свою причастность к сериалу о Началовой на Первом канале

Москва, 22 февраля. Продюсер Андрей Загорский прокомментировал съемки сериала о трагически скончавшейся певице Юлии Началовой на Первом канале. Загорский признался, что не имеет отношения к мини-сериалу.

Продюсер категорически отверг свою причастность к съемкам картины о жизни певицы. Мини-сериал с участием актеров ТНТ покажут на Первом канале.

«Я неоднократно говорил, что сериал с участием актеров ТНТ и моя полнометражная картина — это две разные вещи. Не нужно путать божий дар с яичницей», ― заявил Загорский в комментарии Nation News.

При этом Загорский является продюсером еще одного фильма о Началовой под названием «Буду рядом». Выход картины запланирован на весну текущего года. Свою работу продюсер охарактеризовал как кропотливо и скрупулезно снятую полнометражную художественную ленту, основанную на биографии талантливой девочки.

Загорский заявил, что мини-сериал Первого канала вызвал неоднозначную реакцию у близких Началовой.

«Основной федеральный канал собирается выпускать мини-сериал, от которого у подруг Юлии на премьере случаются чуть ли не обмороки! Это вам не Comedy Club», ― возмутился Загорский.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что телеканал может выпустить сериал к годовщине смерти артистки, которая будет в марте, однако пиар-директор Началовой заверила, что на сегодняшний день точная дата выхода неизвестна.