Пушков оценил «небольшие» учения США с «ядерным ударом» по России

Москва, 22 февраля. Верить следует не заверениям США о неразмещении ядерных ракет в Европе, а военным планам Пентагона. С такой точкой зрения выступил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя американские учения с отработкой ядерного удара по России.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США провели «небольшие» учения на случай «российского ядерного удара по Европе». На маневрах была отработана реакция США, которая предполагает «ядерный удар против России». Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер в ходе учений выяснил, как США могли бы действовать в подобной ситуации.

Алексей Пушков, комментируя это заявление, задался вопросом, чему верить: заверениям Вашингтона о неразмещении своих ядерных ракет в Европе или имитации удара по России во время учений, что предполагает наличие подобного вооружения.

«Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара — верный ориентир», — написал Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее представитель Пентагона заявлял, что США не планируют дополнительно размещать в Европе ядерные заряды малой мощности для «сдерживания России». Новая ядерная доктрина Штатов, принятая при нынешнем американском президенте Дональде Трампе, подразумевает возможность применения ядерных ракет пониженной мощности. Сейчас такие заряды уже устанавливаются на американских субмаринах.

Москва выразила обеспокоенность в связи с развертыванием ядерных зарядов на подлодках США. В Москве подчеркнули, что Вашингтон «допускает для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне».