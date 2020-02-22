Адвокаты: ВИЧ-заключенному в «Крестах» отказывают в терапии. ФАН-ТВ

В «Крестах» ставят опыты над заключенным — так считают родные и правозащитники 24-летнего Георгия Мурусидзе. Иначе они не могут объяснить, почему ВИЧ-инфицированный уже на протяжении нескольких месяцев не получает должного лечения.

«Мы не добились терапии, нет надлежащего лечения. Человек сейчас находится в беспомощном состоянии. Сейчас он заболел, он пишет заявление в медсанчасть с просьбой о предоставлении лечения. Ему не предоставляется никакая надлежащая помощь», — рассказывает адвокат палаты Ленинградской области Елена Тимашова.

У молодого человека четвертая, предпоследняя стадия ВИЧ. По закону такие арестанты должны отбывать срок в специализированном учреждении, раз в полтора месяца проходить обследования и получать новые назначения. Только в таком случае возможно защитить ослабленный иммунитет от различных инфекций.

«Сотрудники ФСИН, в данном случае полковник внутренней службы господин Лаврик начальник 78 медико-санитаркой части. На мой взгляд, нужно возбудить уголовное дело против него, потому что ноль реакции. По документам, у меня такое ощущение, что у них готовые бланки, они только меняют дату. Все хорошо, все оказывалось, все прекрасно, а человек говорит о том, что ему все хуже и хуже», — говорит председатель организации «Гражданский щит» Антон Матий.

Правозащитники в голос твердят: Георгий умирает. При этом, по их словам, сотрудники ФСИН упорно игнорируют любые просьбы и ходатайства. В то время как самочувствие Георгия с каждым днем ухудшается, а иммунитет слабеет.

«Мы, когда виделись: обычный нормальный человек, принимая препараты, и ведя достаточно активный образ жизни. То сейчас — пятна на лице, он очень сильно похудел, он периодически болеет, на улицу он не выходит, всех сквозняков мы боимся, иногда болеет ангиной и не получает ничего. Я считаю, что это угроза жизни. Я считаю, что его убивают», — делится сестра заключенного Инга Байрамова.

Страхи родственников не напрасны. Четвертая стадия ВИЧ считается самой опасной. Человек может умереть от обычной простуды. Хотя шансы на ремиссию все же есть. В УФСИН заявляют, что нужную помощь Георгию оказывают и никаких запросов от правозащитников не получают.

«Георгий Мурусидзе получает всю необходимую терапию и препараты, находится под наблюдением врачей. В следственном изоляторе его неоднократно посещали представители регионального омбудсмена, члены общественной наблюдательной комиссии. Мурусидзе проходил обследование на базе больницы при СИЗО 1, где он содержится. Оснащение больницы позволяет в полном объеме проводить обследование и лечение данной категории больных. При этом отметим, что адвокатских запросов от адвоката Мурусидзе в адрес УФСИН России по Санкт-Петербургу и следственный изолятор не поступало», — доложила начальник пресс-службы УФСИН по СПб и ЛО Юлия Алешина.

Адвокаты все же настаивают на нарушении прав заключенного. И рассказывают о том, что подобные случаи, как с Георгием, уже встречали.

«Есть постановление правительства, и есть список болезней, по которым лица не могут содержаться в следственном изоляторе. Согласно источникам массовой информации, в России мы получаем обратную сторону медали, людей пытают, как это мы видели в исправительной колонии», — говорит адвокат Степан Акимов.

Правозащитники продолжают писать просьбы и ходатайства в разные инстанции, обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и к президенту России.