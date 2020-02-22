В Тегеране возложили венки в честь Дня Победы

Тегеран, 22 февраля. Венки в честь Дня Победы возложили в Тегеране, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Церемония прошла на русском кладбище на юго-востоке столицы Ирана и в загородной резиденции посольства РФ. Видео появилось в распоряжении ФАН.

Во время Второй мировой войны в Иране от болезней и ранений погибли сотни советских солдат. Не так давно удалось установить их имена. Они хранятся в часовне на территории русского кладбища.

По словам настоятеля русской церкви в Тегеране отца Александра, советские солдаты обеспечивали транспортировку военно-технических грузов из портов Персидского залива через территорию Ирана на территорию Советского Союза. В память о погибших солдатах был установлен памятный обелиск.