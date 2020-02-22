МИД РФ оценил решение Гаагского суда по делу о претензиях Киева против Москвы

Москва, 22 февраля. МИД РФ оценил решение арбитражного трибунала в Гааге по делу о претензии Украины к России из-за якобы «нарушенных» прав Киева в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Суд подтвердил свою юрисдикцию и постановил, что рассмотрит претензии Киева. По мнению Киева, Россия якобы «пренебрегла мерами по защите окружающей среды» и «нанесла ущерб международному судоходству», в том числе путем строительства Крымского моста. При этом трибунал заявил, что не будет рассматривать часть претензий, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент — за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму», — говорится в сообщении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что выводы Гаагского суда будут проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума. Москва рассчитывает, что на следующем этапе суд учтет позицию РФ и отклонит все украинские требования.