Сенатор Морозов ответил на военную провокацию США с «ядерным ударом России»

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Москва, 22 февраля. Российские вооруженные силы нацелены исключительно на оборону рубежей страны. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

По его словам, учения США, подразумевающие ядерный удар России по Европе, являются провокацией.

«Разумеется, это провокация. В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что вероятные боевые действия на территории Европы будут носить тоже ответный характер.

«Американцы и НАТО делают вид, что не знают об этом. И тем самым намекают на агрессивный характер нашего поведения в Европе. Но это не соответствует действительности», — обратил внимание парламентарий.

Морозов также добавил, что военные приготовления России являются исключительно оборонительными.

«Мы готовимся исключительно к оборонительной войне», — заключил Морозов.

Ранее представитель Пентагона рассказа об учениях НАТО в Европе. По его словам, на маневрах отрабатывались действия в случае, когда «Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО». Учения предполагали ответную реакцию США в виде «ядерного удара против России». Он добавил, что глава Минобороны США получил представление о необходимых действиях при подобном сценарии.