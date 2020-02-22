В Китае уточнили период заражения коронавирусом

Москва, 22 февраля. Коронавирусная инфекция может передаваться еще за два дня до появления симптомов, поэтому власти КНР изменили определение «близкого контакта» с больным. Соответствующее заявление сделал научный сотрудник чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян Ницзюань на Центральном телевидении Китая.

По ее словам, в определение были включены люди, контактировавшие с пациентом за два дня до того, как проявилась болезнь.

«Перед тем, как у больных появляются симптомы, за два дня до инкубационного периода болезнь уже заразна, поэтому сейчас мы внесли изменения в определение «близкого контакта», — сказала Сян Ницзюань.

Как она заметила, изначально считалось, что «близкий контакт был у тех, кто взаимодействовал с больным с начала появления симптомов». Однако сейчас необходимо «включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два дня до того, как он заболел».

«Над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение», — резюмировала Сян Ницзюань.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель с небольшим количеством мокроты — основные симптомы болезни. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.