Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

Помимо военнослужащих турецкой армии на территории Ливии находятся также бойцы из союзных Анкаре «сирийских отрядов оппозиции». Об этом накануне в интервью для западных СМИ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов напомнил, что вмешательство Турции нарушает мирные политические инициативы международного сообщества, направленные на урегулирование ливийского кризиса.

«Турция присутствует там (в Ливии. – Прим. ФАН) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из «Сирийской национальной армии», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Любопытно, что президент Турции называет «оппозицией» правительству легитимного главы Сирии Башара Асада террористические бандформирования, находящиеся в Идлибе, которые создают напряженность не только на Ближнем Востоке, но теперь благодаря Анкаре и в Северной Африке. В целом пытаться искать «нормальную оппозицию» на северо-западе Сирийской Арабской Республики бессмысленно, так как там остались в основном боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной джихадистами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

По словам эксперта, глава Турции попросту признался в том, что одобряет переброску сирийских террористов в Ливию для так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавшего столицу североафриканского государства — Триполи. Он добавил, что за счет поддержки марионеточного триполитанского режима Файеза Сарраджа Анкара продвигает собственные геополитические интересы в регионе, финансируя и всячески поддерживая незаконные вооруженные бандформирования ПНС.

«Естественно, в данном случае Эрдоган говорит не о каких-то политических структурах, а об отрядах и группах террористов, которые находились и находятся сейчас в районе Идлиба и которые ведут боевые действия в Сирии против Сирийской арабской армии и против России. Вот часть этих террористических отрядов, как известно, в течение последних нескольких месяцев Турция перебросила в Ливию для защиты своих собственных интересов. Фактически данные террористические группы отрабатывают [в Ливии] заказ турецкого правительства», — заметил политолог.

Собеседник ФАН подчеркнул, что признание Эрдоганом наличия сирийских наемников в Ливии в очередной раз доказывает, что Турция принимает непосредственное участие в их переброске и более того — выступает в роли главного спонсора и заказчика «правительства» в Триполи.

«Кстати, наличие сирийских наемников в Ливии свидетельствует о том, что Турция активно поддерживает Правительство национального согласия, более того, не просто спонсирует его, оказывает военную и политическую поддержку режиму, но и выступает в качестве организатора и инициатора его деятельности», — констатировал эксперт.

Помимо прочего Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель заявил, что не намерен вести никаких переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Владимир Шаповалов уверен, что таким образом турецкий лидер в очередной раз подтвердил факт вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Он обратил внимание, что Анкара нарушает все обязательства, которые были подтверждены ею в ходе международной берлинской конференции, прошедшей 19 января, что подтверждает исключительно агрессивные намерения турецкой стороны.

«Заявление Эрдогана свидетельствует о грубом вмешательстве во внутриполитический конфликт в Ливии, что нарушает те решения международного сообщества по деэскалации конфликта, которые были приняты по итогам встречи в Берлине. Также этим сигналом турецкий президент обозначает, что его вмешательство во внутренние дела Ливии будет продолжаться и впредь. Причем вмешательство Турции носит исключительно военный характер, поскольку не предполагает каких бы то ни было переговоров с той военно-политической силой, которая контролирует более 90% ливийской территории», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее редакция ФАН освещала заявление заместителя главаря ПНС Файеза Сарраджа Ахмеда Омара Майтыги, который попытался оправдать сотрудничество Триполи с террористами из сирийского Идлиба отсутствием поддержки со стороны Соединенных Штатов и Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.