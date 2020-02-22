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Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

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Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

Помимо военнослужащих турецкой армии на территории Ливии находятся также бойцы из союзных Анкаре «сирийских отрядов оппозиции». Об этом накануне в интервью для западных СМИ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) известный политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов напомнил, что вмешательство Турции нарушает мирные политические инициативы международного сообщества, направленные на урегулирование ливийского кризиса.

«Турция присутствует там (в Ливии.  Прим. ФАН) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из «Сирийской национальной армии», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

Любопытно, что президент Турции называет «оппозицией» правительству легитимного главы Сирии Башара Асада террористические бандформирования, находящиеся в Идлибе, которые создают напряженность не только на Ближнем Востоке, но теперь благодаря Анкаре и в Северной Африке. В целом пытаться искать «нормальную оппозицию» на северо-западе Сирийской Арабской Республики бессмысленно, так как там остались в основном боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной джихадистами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

По словам эксперта, глава Турции попросту признался в том, что одобряет переброску сирийских террористов в Ливию для так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавшего столицу североафриканского государства — Триполи. Он добавил, что за счет поддержки марионеточного триполитанского режима Файеза Сарраджа Анкара продвигает собственные геополитические интересы в регионе, финансируя и всячески поддерживая незаконные вооруженные бандформирования ПНС.

Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

«Естественно, в данном случае Эрдоган говорит не о каких-то политических структурах, а об отрядах и группах террористов, которые находились и находятся сейчас в районе Идлиба и которые ведут боевые действия в Сирии против Сирийской арабской армии и против России. Вот часть этих террористических отрядов, как известно, в течение последних нескольких месяцев Турция перебросила в Ливию для защиты своих собственных интересов. Фактически данные террористические группы отрабатывают [в Ливии] заказ турецкого правительства», — заметил политолог.

Собеседник ФАН подчеркнул, что признание Эрдоганом наличия сирийских наемников в Ливии в очередной раз доказывает, что Турция принимает непосредственное участие в их переброске и более того — выступает в роли главного спонсора и заказчика «правительства» в Триполи.

Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

«Кстати, наличие сирийских наемников в Ливии свидетельствует о том, что Турция активно поддерживает Правительство национального согласия, более того, не просто спонсирует его, оказывает военную и политическую поддержку режиму, но и выступает в качестве организатора и инициатора его деятельности», — констатировал эксперт.

Помимо прочего Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель заявил, что не намерен вести никаких переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Владимир Шаповалов уверен, что таким образом турецкий лидер в очередной раз подтвердил факт вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Он обратил внимание, что Анкара нарушает все обязательства, которые были подтверждены ею в ходе международной берлинской конференции, прошедшей 19 января, что подтверждает исключительно агрессивные намерения турецкой стороны.

Шаповалов уличил Турцию в нарушении обязательств по мирному урегулированию в Ливии

«Заявление Эрдогана свидетельствует о грубом вмешательстве во внутриполитический конфликт в Ливии, что нарушает те решения международного сообщества по деэскалации конфликта, которые были приняты по итогам встречи в Берлине. Также этим сигналом турецкий президент обозначает, что его вмешательство во внутренние дела Ливии будет продолжаться и впредь. Причем вмешательство Турции носит исключительно военный характер, поскольку не предполагает каких бы то ни было переговоров с той военно-политической силой, которая контролирует более 90% ливийской территории», — резюмировал политолог.

Напомним, ранее редакция ФАН освещала заявление заместителя главаря ПНС Файеза Сарраджа Ахмеда Омара Майтыги, который попытался оправдать сотрудничество Триполи с террористами из сирийского Идлиба отсутствием поддержки со стороны Соединенных Штатов и Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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