Путин уволил Суркова с должности помощника президента. Политика России. ФАН-ТВ

Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Началась неделя с перемен в администрации президента. Во вторник вечером Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.Согласно указу, Сурков освобожден от должности помощника президента с 18 февраля. Документ вступил в силу в день подписания, в то же время точная причина отставки не афишируется.

Размытая информация о том, что Владислав Сурков больше не планирует работать в Кремле, появились еще 25 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил близкий к нему политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он уточнил, что Сурков решил уйти в отставку из-за «смены курса на украинском направлении». В любом случае теперь этим направлением займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак. Тема для него не нова, в минувшем году он участвовал в урегулировании ситуации в Донбассе и был представителем российской стороны в процессе сентябрьского обмена заключенными по формуле «35 на 35». Также Дмитрий Козак занимался переговорами с Киевом по вопросам транзита газа. По предварительной информации, его работа может быть связана с участием России во всевозможных интеграционных процессах.

Напомним, Владислав Сурков проработал в администрации президента в общей сложности около 17 лет. В сентябре 2013 года он стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. Занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулированием ситуации на востоке Украины. При его участии были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. В прошлом году Сурков в составе российской делегации принимал участие в переговорах «нормандской четверки» в Париже.

Мишустин поручил разработку региональных программ вице-премьерам

А уже освоившийся в новой должности премьер-министр России Михаил Мишустин, поручил своим заместителям разработать программы развития проблемных регионов. Вице-премьеры должны представить их на утверждение до 2024 года. На каждую программу планируют выделить по 5 млрд рублей. По его словам, такие планы должны включать в себя конкретные действия и быть при этом максимально реалистичными.

«Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и ближайшее время проинформирую о своем графике. Попросил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, также как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день», — подчеркнул Мишустин.

Также одним из приоритетных направлений глава кабмина назвал поддержку малого и среднего бизнеса. Комиссию по этим вопросам он решил возглавить лично.

Россия уменьшила до $9,9 млрд вложения в госбумаги США

Произошли изменения и во внешней политике. На этой неделе стало известно, что Россия уменьшила вложения в госбумаги США с $11,491 млрд до $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Как следует из отчета казначейства, это самый низкий показатель за 12 лет. Согласно документу, $4,27 млрд из российских вложений являются долгосрочными, $5,7 млрд — краткосрочными. К такому шагу Россия готовилась три месяца, наращивая объем своего владения американскими гособлигациями. Всего с конца 2018-го Москва продала американских гособлигаций почти на $100 млрд. Пика вложений в госдолг США Россия достигла в октябре 2010 года, тогда сумма вложений составила $176,3 млрд.

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств в декабре 2019 года стала Япония ($1,15 трлн). На втором месте оказался Китай ($1,07 трлн), а на третьем Великобритания ($332,6 млрд).

После того как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, начался обратный процесс. В 2018 году Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. В конечном счете доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий

Работающим пенсионерам восстановят индексацию страховых пенсий — такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В 2016 году механизм был заморожен из-за нехватки бюджетных средств. А сейчас в казне уже появился профицит, процент которого, согласно прогнозам, будет только расти в ближайшие годы.

Кроме того, поправки в Конституцию, которые анонсировал в своем послании президент, с первого дня предполагали регулярную индексацию пенсий. Чуть позже, во время встречи с рабочей группой, Владимир Путин потребовал конкретизировать понятие «регулярности» и закрепить обязательства государства перед пенсионерами в Основном законе.

Восстановить индексацию сейчас предлагает член Совета Федерации Василий Иконников. И помимо благосостояния самих граждан в данном вопросе есть налоговый аспект.

«В результате отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 млн человек, преимущественно в результате их ухода в сферу теневой занятости», — поясняет Иконников.

По словам сенатора, восстановления индексации работающим пенсионерам серьезно увеличит затраты ПФР: в этом году на 368 млрд рублей, в следующем — на 426 млрд, а в 2022-м — на 524 млрд рублей. Однако уже сейчас есть возможность «перекрыть» эти траты средствами из федерального бюджета.