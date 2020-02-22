Соцсеть-монополист Facebook все больше оправдывает свое прозвище «тоталитарного надгосударства» — теперь детище Марка Цукерберга повадилось собирать биометрические данные своих пользователей с помощью программы Pronunciations («Произношение»). Как следует из названия, речь идет о записи голоса пользователей. Уточняется, что компания будет платить тем, кто согласится участвовать в этой авантюре. Однако соцсеть старается не афишировать, что собранная ею информация может быть ею использована в самых различных целях — в том числе для передачи иностранным спецслужбам, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

По его словам, те из россиян, что позарятся на подачки Facebook, рискуют не только «попаданием» в базы данных АНБ и ЦРУ — соцсеть по своему усмотрению может передавать записи их голосов даже коммерческим организациям, а те, в свою очередь, мошенникам, которые с помощью полученных данных смогут обкрадывать одураченное детищем Цукерберга население. Таким образом, налицо полное нарушение пользовательского соглашения.

«Россия уже проводит некоторые мероприятия по обеспечению безопасности граждан: так, существует запрет на высылку ими своих образцов своих ДНК за границу. В свою очередь, иностранным государствам и их компаниям также нельзя собирать какую бы то ни было информацию о россиянах — тем не менее, систематически происходит сбор как персональных данных, так и данных о сфере деятельности и даже тех самых генных данных! Теперь вот пришла очередь образцов голоса», — рассказал собеседник ФАН.

Собранные знания о российском народе могут быть использованы в самых различных целях. В том, что цели эти благими не будут, сомневаться не приходится, поэтому властям РФ следует дополнительно озаботится безопасностью людей, уверен политолог.

«Такие инициативы Facebook и подобных им компаний должны блокироваться решениями компетентных органов. Мы уже увидели, как российский суд вынес постановление о назначении многомиллионных штрафов этой соцсети, а также корпорации Google за отказ перенести свои сервера с данными о российских пользователях на территорию РФ. Это только начало — и Роскомнадзор должен показать здесь свою силу, работая в правильном и патриотичном русле», — убежден Бредихин.

По его мнению, предложение американской соцсети, к сожалению, будет иметь спрос у соблазненных иностранными деньгами несознательных россиян — именно поэтому оно должно быть запрещено на законодательном уровне: налицо угроза национальной безопасности.