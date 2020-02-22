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Бредихин назвал сбор Facebook «биометрии» россиян угрозой национальной безопасности

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Бредихин назвал сбор Facebook «биометрии» россиян угрозой национальной безопасности

Соцсеть-монополист Facebook все больше оправдывает свое прозвище «тоталитарного надгосударства» — теперь детище Марка Цукерберга повадилось собирать биометрические данные своих пользователей с помощью программы Pronunciations («Произношение»). Как следует из названия, речь идет о записи голоса пользователей. Уточняется, что компания будет платить тем, кто согласится участвовать в этой авантюре. Однако соцсеть старается не афишировать, что собранная ею информация может быть ею использована в самых различных целях — в том числе для передачи иностранным спецслужбам, заявил в интервью Федеральному агентству новостей координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

По его словам, те из россиян, что позарятся на подачки Facebook, рискуют не только «попаданием» в базы данных АНБ и ЦРУ — соцсеть по своему усмотрению может передавать записи их голосов даже коммерческим организациям, а те, в свою очередь, мошенникам, которые с помощью полученных данных смогут обкрадывать одураченное детищем Цукерберга население. Таким образом, налицо полное нарушение пользовательского соглашения.

«Россия уже проводит некоторые мероприятия по обеспечению безопасности граждан: так, существует запрет на высылку ими своих образцов своих ДНК за границу. В свою очередь, иностранным государствам и их компаниям также нельзя собирать какую бы то ни было информацию о россиянах — тем не менее, систематически происходит сбор как персональных данных, так и данных о сфере деятельности и даже тех самых генных данных! Теперь вот пришла очередь образцов голоса», — рассказал собеседник ФАН.

Собранные знания о российском народе могут быть использованы в самых различных целях. В том, что цели эти благими не будут, сомневаться не приходится, поэтому властям РФ следует дополнительно озаботится безопасностью людей, уверен политолог.

Бредихин назвал сбор Facebook «биометрии» россиян угрозой национальной безопасности

«Такие инициативы Facebook и подобных им компаний должны блокироваться решениями компетентных органов. Мы уже увидели, как российский суд вынес постановление о назначении многомиллионных штрафов этой соцсети, а также корпорации Google за отказ перенести свои сервера с данными о российских пользователях на территорию РФ. Это только начало — и Роскомнадзор должен показать здесь свою силу, работая в правильном и патриотичном русле», — убежден Бредихин.

По его мнению, предложение американской соцсети, к сожалению, будет иметь спрос у соблазненных иностранными деньгами несознательных россиян — именно поэтому оно должно быть запрещено на законодательном уровне: налицо угроза национальной безопасности.

«Facebook и другие компании, аффилированные со спецслужбами США, делают запас биоданных для будущего — техногенная ситуация в мире изменяется и улучшается, и, соответственно, эта база имеет все шансы стать хорошим инструментом Соединенных Штатов в возможной войне с Россией», — резюмировал эксперт.

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