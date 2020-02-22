Женщина выдумала преступление и отправилась под суд в Новокузнецке

Кемерово, 22 февраля. 30-летнюю жительницу Новокузнецка отправили под суд за сообщение о преступлении, которого не было. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

Инцидент произошел осенью 2019 года. Местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что на нее напал неизвестный около остановки общественного транспорта и похитил телефон. Следствие по данному делу установило, что 30-летняя женщина выдумала преступление для того, чтобы полицейские помогли ей найти телефон, который она сама и потеряла, передает «Газета Кемерова».

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Материалы дела передали в суд, который назначил фантазерке наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Кроме того, по решению суда с осужденной взыщут 10% из зарплаты в доход государства.