В Триполи сфотографировали турецкую САУ, привезенную для ПНС Ливии

Триполи, 22 февраля. Турецкая 155-мм самоходная дальнобойная гаубица T-155 Firtina была замечена в ливийской столице — Триполи. Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал несколько фотографий этой САУ, которую боевики бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии перевозили по городу на специальном грузовике с автоплатформой.

Несмотря на то, что террористы ПНС всячески пытались прикрыть турецкую САУ, местные жители смогли распознать эту технику.

Очевидно, что артиллерийская установка прибыла накануне в морской порт Мисураты на военном корабле ВМС Турции, который ранее был замечен у ливийского побережья. Об этом сообщала редакция Федерального агентства новостей.

Таким образом, Турция продолжает нарушать эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки любых видов вооружений в Ливию, которое было введено международной организацией в 2011 году.

Это далеко не первая поставка оружия, боеприпасов и военной техники для оккупационного триполитанского режима, произведенная Турцией. Подобные действия противоречат обязательствам Анкары, взятым турецкими властями на саммите по урегулированию в Ливии, прошедшем в Берлине 19 января.