Страсбург, 22 февраля. Ввиду текущей ситуации в Ливии Совет Европы потребовал от Италии приостановить поддержку и сотрудничество с ливийской береговой охраной так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, а также внести ясность в Меморандум о взаимопонимании по правам человека, подписанный с ПНС. Как сообщает арабское издание Afrigate news, вышеуказанные требования Совет Европы отправил официальным письмом на имя главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Совет Европы выразил недовольство итогами подписанного соглашения между Триполи и Римом, в результате чего спасенные в морских водах беженцы отправляются обратно в Ливию. Наряду с этим ведутся переговоры о внесении изменений в подписанный между сторонами меморандум.

Кроме того, в Европе потребовали проработать механизмы независимого контроля и мониторинга за сокращением нарушений в сфере прав человека в Ливии, указав Италии на необходимость лично убедиться в соблюдении этих прав в любого рода соглашениях, подписанных со странами-соседями.

В попытках уйти от террористического режима триполитанского правительства ливийцы и граждане других стран, оказавшиеся в Ливии «транзитом» с целью переплыть Средиземное море, отправляются в Европу. Однако удается это не всем — некоторых перехватывает подконтрольный местному террористическому МВД Департамент по борьбе с незаконной миграцией, а также Береговая охрана.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее публиковало выдержки из докладов СБ ООН, в которых зафиксированы зверства триполитанской береговой охраны. В частности, о том, что «мигранты в Ливии становятся жертвами произвольного задержания и содержатся в бесчеловечных условиях». Кроме того, в докладе СБ ООН говорится о пытках в отношении ливийских граждан — мирные жители подвергаются разным формам насилия, похищениям с целью получения выкупа или вымогательства, а также их принуждают к подневольному труду, проституции и убийствам.

Некоторые страны вроде Италии предпочитают не обращать внимание на преступления береговой охраны ПНС. Им важнее решить собственные проблемы — такие, как миграционный кризис, например. Так стало известно, что Рим долгое время сотрудничал с работорговцем Абд аль-Рахманом Миладом, который возглавлял береговую охрану в Аз-Завии.