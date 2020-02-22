Собчак объяснила возмущение Успенской неудобными вопросами

Москва, 22 февраля. Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику со стороны известной исполнительницы шансона Любови Успенской из-за скандального шоу на Первом канале.

Ранее Успенская обрушилась на Собчак, назвав ее «желтой журналисткой». По словам певицы, она шла на шоу «как мать к матери, как человек». Однако Собчак предстала перед ней как холодная циничная, безрассудная, пустая ведущая шоу. Успенская обвинила «оставившую душу в катафалке» Собчак в «хайпе» на ее имени.

«Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ», — написала звезда в Instagram.

Собчак ответила на критику в свой адрес в комментариях под записью певицы. Журналистка объяснила возмущение Успенской тем, что певица хотела «выглядеть определенным образом» в шоу и ей не понравилось то, что из нее «вытащили» неудобными вопросами.

«Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать», — написала Собчак.

Телеведущая пообещала не вырывать слова из контекста и не убирать при монтаже все сказанные по существу слова.

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». Однако Успенская подтвердила, что в ее семье есть определенные трудности.