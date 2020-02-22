Сирия, 22 февраля. Тела девяти человек обнаружены в Ракке. В Хасаке американские солдаты не пропустили конвой ВС РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: обменялись ракетными ударами с курдскими боевиками на севере Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в расправе над девятью пастухами в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что остановила наступление сирийской армии у западных окрестностях Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершила попытку проникнуть за линии обороны протурецких групп у Рас-аль-Айна.

Международная коалиция: перекрыли трассу М-4 перед прибытием конвоя российской военной полиции у города Амуда на северо-востоке Хасаки.

Провинция Алеппо

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили через подконтрольное информагентство «Ибаа», что им удалось остановить наступление подразделений Сирийской арабской армии (САА) на фронте у поселка Балант к западу от города Алеппо. На прошлой неделе Алеппо и окрестности полностью были зачищены от вооруженных группировок в ходе операции правительственной армии, однако боевики предпринимают попытки вернуть свои позиции.

Как сообщает портал Al Mohrar Media, ВВС Сирии атаковали опорные пункты боевиков в окрестностях деревни Аль-Фатир в приграничной с провинцией Идлиб зоне, а также на подступах к поселкам Аль-Атариб и Кафр-Амма.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли ракетные удары по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных группировок у деревень Джузаф и на склонах гор аз-Завия, как передал портал Halab Today. Позднее авиация атаковала места скопления исламистов у поселений Ариха и Куминас.

Полевой штаб сирийской армии были обстрелян из тяжелой артиллерии со стороны боевиков в районе города Кафр-Рума. Как передает источник в сети Twitter (Nagi Najjar), пострадало по меньшей мере двадцать рядовых и офицеров САА и союзных сил. Официальные СМИ пока не подтвердили информацию о потерях армии. Подразделения в ответ открыли огонь по опорным пунктам вооруженных группировок и укрепеленным огневым точкам в предместьях города Кафр-Набель, а также обменялись ударами из ракетных установок у деревень Аль-Бара и Хиш, как передал портал Idlib Plus.

Провинция Ракка

Корреспондент Halab Today передает, что в окрестностях поселка Ас-Сабха на юге провинции были обнаружены тела девяти пастухов со следами огнестрельных и ножевых ранений. Среди убитых были трое несовершеннолетних. Группа ушла из поселка на поиски трюфелей, это один из способов заработка среди бедных жителей региона. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за расправу над гражданскими.

В начале января этого года сирийские СМИ сообщали, что в окрестностях поселка Маадан на границе между провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор пропала группа пастухов. Позднее тела 21 из них были найдены с пулевыми ранениями, еще 10 человек признаны пропавшими без вести. Активисты «вооруженной оппозиции» обвинили в убийстве иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и «Катаиб Хезболла», однако их присутствие в Ракке незначительно, большая часть их отрядов сосредоточена в Дейр-эз-Зоре в приграничной с Ираком зоне. Сирийские активисты возлагают ответственность за расправу над пастухами на террористов «Исламского государства», которые контролировали провинцию до 2017 года, а теперь скрываются в пустынных районах, совершая вылазки.

Провинция Хасака

Как передает портал NPA, протурецкие отряды открыли огонь по укреплениям боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) у деревни Дардар, после того как курдские боевики предприняли попытку проникнуть в окрестности города Рас-аль-Айна, которые находятся под контролем турецкой армии и союзных группировок.

У деревни Амуда американские военнослужащие в очередной раз помешали проезду конвоя российской военной полиции, перекрыв участок трассы М-4. Как сообщает агентство Alk Habour, патруль из шести бронированных автомобилей не стал вступать в конфликт с военнослужащими США и уехал обратно. Тремя днями ранее в Хасаке другая колонна автомобилей армии США совершила попытку тарана конвоя российской военной полиции на трассе у города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.