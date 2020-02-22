Губерниев возмутился обысками у российских биатлонистов в день гонки на ЧМ

Москва, 22 февраля. Итальянская полиция провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, которые участвуют в чемпионате мира в Антхольце. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Информацию уже подтвердили в Союзе биатлонистов России.

«В 06:00 по местному времени, 08:00 по Москве, в номер к Александру Логинову, который вместе с Евгением Гараничевым проживает, прибыли представители местных правоохранительных органов», — заявил «360» первый вице-президент спортивной федерации Алексей Нуждов.

По его словам, правоохранители изъяли компьютер и телефона Логинова, а также осмотрели комнату тренера Александра Касперовича.

«На данный момент они вместе едут в полицейское управление. Вместе с ними едет президент федерации биатлона Владимир Драчев», — рассказал спортивный функционер.

Он добавил, что все вместе они попытаются разобраться в ситуации и узнать причину претензий к российским спортсменам.

Губерниев предположил, что обыски у биатлонистов связаны с допингом, но считает странным, что полиция пришла накануне очередного этапа соревнований, а не в день отдыха.

«Касперович перевозчик допинга? Логинову? Фигня это!!! И почему в пятницу в день отдыха никто не обыскивал? Пришли утром в субботу перед гонкой», — написал Губерниев.

Напомним, чемпионат мира по биатлону проходит с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Александр Логинов уже выиграл спринтерскую гонку, ни разу не промахнувшись при стрельбе, и пришел третьим в гонке преследования.

В последний раз российским биатлонистам удавалось взять золото в индивидуальных соревнованиях 12 лет назад.