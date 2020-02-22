Эксперт Иванов объяснил, почему митинг в поддержку дела «Сети» обречен на провал

Санкт-Петербург, 22 февраля. Организаторы митинга в поддержку осужденных членов организации «Сеть» (признана террористической в России) используют дело исключительно как инфоповод в своих собственных целях. С таким мнением выступил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Ранее стало известно, что в Северной столице состоится согласованный митинг в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети». По мнению организаторов мероприятия, к этой акции присоединятся около 700 человек. Олег Иванов, в свою очередь, уверен, что заявленного числа участников митинга точно не наберется.

«Однозначно не соберет митинг много людей. Это не те вещи, из-за которых бы люди стали выходить на площади. Какая-то часть городских сумасшедших придет, но я не думаю, что их будет много», — сказал Олег Иванов в комментарии «ПолитЭксперту».

По его мнению, организаторы митинга в поддержку террористов используют дело «Сети» исключительно как информационный повод для достижения своей цели: привлечь внимание, причем не только российской общественности, но и зарубежных спонсоров.

«Привлечь внимание общественности российской. Мне кажется, даже не только российской, а представителей заграницы, различных фондов, грантовых институтов, чтобы получить очередные средства для своих целей. Показывают, что в России есть оппозиционеры, которых нужно поддерживать, если Америка хочет видеть Россию в рамках своего некого политического диктата», — считает Иванов.

Эксперт полагает, что из заявленных 700 участников митинга в итоге едва ли соберется сотня человек. По его мнению, у них «своя социальная группа», где подобные акции считают хорошим делом.

«А остальных они считают быдлом. Что о них подумает большинство людей, их не интересует. У них своя местечковая есть тусовка», — резюмировал эксперт.

Напомним, Приволжский окружной военный суд в Пензе назначил семерым фигурантам дела «Сети» наказания в виде лишения свободы. Сообщалось, что террористическая организация была создана в 2015 году Дмитрием Пчелинцевым и Ильей Шакурским. Позже в «Сети» появились два подразделения: «группа 5 ноября» и «Восход», в состав которых вошли Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и Арман Сагынбаев. Члены группировки готовили теракт и отрабатывали навыки владения оружием. После задержания фигуранты дела стали давать признательные показания.