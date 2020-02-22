Два человека погибли во время взрыва газа в жилом доме в Азове

Ростов-на-Дону, 22 февраля. Взрыв бытового газа прогремел в одном из многоквартирных домов города Азов в Ростовской области. Два человека погиби и двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, чрезвычайное происшествие произошло утром 22 февраля в трехэтажном жилом доме в переулке Павлова. В результате взрыва произошло возгорание, которое в данный момент тушат пожарные. Для ликвидации последствий задействованы 59 спасателей и 16 единиц спецтехники.

В ведомстве подчеркнули, что несущие конструкции здания не пострадали, разрушений нет. Из жилого дома были эвакуированы 19 человек.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее ФАН сообщал, что в центре Петербурга произошел взрыв бытового газа. Происшествие случилось в доме на Каменноостровском проспекте. По предварительным данным, взрыв случился из-за того, что строители во время ремонта повредили газовую колонку.