Секретарь СНБО вылетел в Новые Санжары к эвакуированным из Китая украинцам

Киев, 22 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары, где расположили эвакуированных из Китая граждан страны. Об этом проинформировала пресс-служба СНБО.

Данилов вылетел в Новые Санжары Полтавской области по поручению украинского президента Владимира Зеленского.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — сообщили в СНБО.

Украинцы были эвакуированы на родину накануне. Их направили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары, расположенный в Полтавской области. Однако местным жителям такой расклад не понравился и они устроили протесты. Украинцы даже закидали камнями автобус с соотечественниками. Президент страны Владимир Зеленский на фоне массовых беспорядков во время прибытия эвакуированных из Китая граждан страны сравнил Украину с Европой Средневековья. Он призвал оставаться в любой ситуации людьми.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, видимо, решил воспользоваться неприятной ситуацией и уже по сложившейся традиции на пустом месте обвинить РФ в причастности к «разжиганию» ненависти на Украине. Он заявил, что «граждан сталкивают лбами, чтобы они потеряли память».

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. В России зафиксировано лишь два случая заражения коронавирусом, заболевшие уже выздоровели и выписаны из больницы, отмечает «Царьград». Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин рассказал, что испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля. Разработка вакцины идет синхронно с другими странами, резюмировал он.

Главный врач инфекционной больницы Инга Матяж в прямом эфире ForPost на фоне новостей о коронавирусе призвал не поддаваться паническим настроениям, не терять бодрости духа и не верить информации о якобы зараженных овощах и фруктах, которые поступают на прилавки российских магазинов. К слову, «Ридус» на фоне большого количества непроверенных сообщений о коронавирусе собрал десять самых нелепых фейков об инфекции.