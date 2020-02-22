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ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

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ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

Бенгази, 22 февраля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари обратился к ООН с просьбой принять во внимание итоги Межплеменного форума в Тархуне, а также рассказал о «классификации» наемников ПНС Ливии. Об этом сообщает ближневосточный ресурс Аlsaaa24.

Спикер ЛНА подтвердил, что все местные ливийские племена, включая арабские, берберские и туареговские, приняли участие в мероприятии в Тархуне — проигнорировала форум только Мисурата. Кроме того, он напомнил о турецком вмешательстве во внутренние дела государства — крайний прецедент произошел в день проведения форума.

«Мы с 2014 года говорим всему миру, что [Реджеп Тайип] Эрдоган — пособник террористов, и финансирует их. Сегодня это отчетливо стало видно мировому сообществу», — утверждает Ахмад Мисмари.

ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

Боевики так называемого Правительства национального согласия подвергли Тархун обстрелу из артиллерийского оружия в попытке сорвать политический процесс.

«У нас есть три классификации наемников в Триполи. Первые — это те, которые относятся к «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и прибыли в середине июня 2019 года. Вторая группа — это многонациональные представители группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», насчитывающие 1,5 тысячи боевиков. Третья группа — это боевики с севера Сирии, из таких группировок как «Ахрар аш-Шам», полностью подконтрольные турецким спецслужбам», — заявил Мисмари.

Официальный спикер Ливийской национальной армии отметил, что вопреки нарушениям ПНС Ливии вооруженные силы, подконтрольные фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару, продолжают соблюдать перемирие.

ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

Напомним, во время заседания делегатов Межплеменного форума в Тархуне населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны сил так называемого ПНС Ливии, один из шейхов-участников форума получил ранение. Подобная политика со стороны триполитанского правительства является угрозой мирному урегулированию кризиса в стране и попыткой срыва политического процесса. Тем не менее вопреки попыткам ПНС Ливии сорвать переговоры шейхов, лидеров местных племен и представителей разных городов и районов Ливии вооруженным путем Межплеменной форум в Тархуне все же состоялся.

Турция продолжает поддерживать режим Файеза Сарраджа, поставляя на сторону ПНС Ливии боевиков из сирийского Идлиба и оружие в обход эмбарго ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о поддержке ПНС Ливии, не обращая внимания на то, что полномочия триполитанского правительства истекли два года назад, согласно Схиратским соглашениям, а поставки вооружений запрещены эмбарго ООН в 2011 году, которое было продлено в 2020-м.

ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

Согласно сообщениям ведущих мировых СМИ, в Триполи в настоящее время присутствуют около 7,5 тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких солдат и более двух тысяч наемников турецкой ЧВК SADAT. Для того, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, Эрдоган распространяет слухи о присутствии там ЧВК «Вагнера», не имея тому прямых доказательств.

Недавно стало известно о том, что в лагере подготовки экстремистов «Аль-Каиды» готовят боевиков для триполийского режима. «Слитые» в Интернет документы раскрыли факт кураторства со стороны суданского мухабарата переброски террористов «Аль-Каиды» в Ливию, а также вывозе местной нефти в обмен на золото и оружие. В суданских СМИ связали деятельность разведслужб с фигурой Омара аль-Башира, обвинив его в проработке схем по переброске боевиков в Ливию совместно с Турцией и Катаром. Небезызвестные в ПНС Ливии лица, Халифа Хадия, Усама аль-Джувейли и Рауф Карра, играли роль своеобразной «базы» — им передавали «из рук в руки» подготовленных «Аль-Каидой» в Судане боевиков.

Подробнее с турецким вмешательством можно ознакомиться в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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