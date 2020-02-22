ЛНА классифицировала наемников ПНС Ливии

Бенгази, 22 февраля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари обратился к ООН с просьбой принять во внимание итоги Межплеменного форума в Тархуне, а также рассказал о «классификации» наемников ПНС Ливии. Об этом сообщает ближневосточный ресурс Аlsaaa24.

Спикер ЛНА подтвердил, что все местные ливийские племена, включая арабские, берберские и туареговские, приняли участие в мероприятии в Тархуне — проигнорировала форум только Мисурата. Кроме того, он напомнил о турецком вмешательстве во внутренние дела государства — крайний прецедент произошел в день проведения форума.

«Мы с 2014 года говорим всему миру, что [Реджеп Тайип] Эрдоган — пособник террористов, и финансирует их. Сегодня это отчетливо стало видно мировому сообществу», — утверждает Ахмад Мисмари.

Боевики так называемого Правительства национального согласия подвергли Тархун обстрелу из артиллерийского оружия в попытке сорвать политический процесс.

«У нас есть три классификации наемников в Триполи. Первые — это те, которые относятся к «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и прибыли в середине июня 2019 года. Вторая группа — это многонациональные представители группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», насчитывающие 1,5 тысячи боевиков. Третья группа — это боевики с севера Сирии, из таких группировок как «Ахрар аш-Шам», полностью подконтрольные турецким спецслужбам», — заявил Мисмари.

Официальный спикер Ливийской национальной армии отметил, что вопреки нарушениям ПНС Ливии вооруженные силы, подконтрольные фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару, продолжают соблюдать перемирие.

Напомним, во время заседания делегатов Межплеменного форума в Тархуне населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны сил так называемого ПНС Ливии, один из шейхов-участников форума получил ранение. Подобная политика со стороны триполитанского правительства является угрозой мирному урегулированию кризиса в стране и попыткой срыва политического процесса. Тем не менее вопреки попыткам ПНС Ливии сорвать переговоры шейхов, лидеров местных племен и представителей разных городов и районов Ливии вооруженным путем Межплеменной форум в Тархуне все же состоялся.

Турция продолжает поддерживать режим Файеза Сарраджа, поставляя на сторону ПНС Ливии боевиков из сирийского Идлиба и оружие в обход эмбарго ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о поддержке ПНС Ливии, не обращая внимания на то, что полномочия триполитанского правительства истекли два года назад, согласно Схиратским соглашениям, а поставки вооружений запрещены эмбарго ООН в 2011 году, которое было продлено в 2020-м.

Согласно сообщениям ведущих мировых СМИ, в Триполи в настоящее время присутствуют около 7,5 тысячи боевиков, порядка трех тысяч турецких солдат и более двух тысяч наемников турецкой ЧВК SADAT. Для того, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, Эрдоган распространяет слухи о присутствии там ЧВК «Вагнера», не имея тому прямых доказательств.

Недавно стало известно о том, что в лагере подготовки экстремистов «Аль-Каиды» готовят боевиков для триполийского режима. «Слитые» в Интернет документы раскрыли факт кураторства со стороны суданского мухабарата переброски террористов «Аль-Каиды» в Ливию, а также вывозе местной нефти в обмен на золото и оружие. В суданских СМИ связали деятельность разведслужб с фигурой Омара аль-Башира, обвинив его в проработке схем по переброске боевиков в Ливию совместно с Турцией и Катаром. Небезызвестные в ПНС Ливии лица, Халифа Хадия, Усама аль-Джувейли и Рауф Карра, играли роль своеобразной «базы» — им передавали «из рук в руки» подготовленных «Аль-Каидой» в Судане боевиков.

Подробнее с турецким вмешательством можно ознакомиться в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.