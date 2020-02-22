Датские ученые озвучили новую теорию происхождения Земли

Копенгаген, 22 февраля. Формирование Земли произошло гораздо быстрее, чем считалось ранее, — всего за пять миллионов лет. Такую теорию выдвинула группа ученых из Копенгагенского университета Дании.

Исследователи обратили внимание на тот факт, что наша планета содержит в своем составе гораздо меньше изотопа железа, чем другие тела Солнечной системы. Получается, что если бы Земля существовала дольше, как принято считать, то с ней столкнулось бы гораздо больше метеоритов, что в свою очередь повысило содержание изотопов железа в земной коре.

Новая гипотеза позволяет делать далеко идущие предположения относительно происхождения жизни на Земле.

«Вода в таком случае может быть просто побочным продуктом процесса», — считает космохимик Мартин Биззаро.

Кроме того, по его словам, в случае верности теории человечество сможет обнаружить другие планеты с жизнью.

Однако современной науке точно неизвестно, как на самом деле формировалась Земля. Разделяемая большинством астрономов теория гласит, что космическая пыль и метеориты, притянутые Солнцем, образовали протопланетный диск вокруг звезды. Из этого диска затем и сформировались планеты Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде открыли новую сверхмассивную галактику. По их данным, галактика ХММ-2599 существовала уже 12 миллиардов лет назад, в этот период Вселенной было всего два миллиарда лет, передавало Федеральное агентство новостей.