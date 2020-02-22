Логинов рискует пропустить эстафету на ЧМ из-за обысков

Антхольц, 22 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов рискует пропустить эстафету на чемпионате мира в Италии из-за обысков в отеле, где живет российская сборная. Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

По его словам, Александр Гараничев заявил, что примет участие в эстафетной гонке.

«Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы — нет», — сказал Белозеров в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Соответствующая информация содержится, как сообщали СМИ, в ордере итальянской полиции на обыск.

О визите полиции в номера российских спортсменов стало известно утром 22 февраля. Сообщалось, что сотрудники итальянских правоохранительных органов пришли в номера Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

15 февраля Александр Логинов одержал победу в спринте — впервые за 12 лет золотая медаль в этой гонке досталась России. После этого спортсмена стали критиковать некоторые представители западного спортивного сообщества: иностранные спортсмены и СМИ напомнили о дисквалификации Логинова несколько лет назад из-за положительной допинг-пробы.

Напомним, сегодня, 22 февраля, Логинов и Гараничев, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке.