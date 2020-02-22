Степаненко впервые после развода примет участие в программе Петросяна

Москва, 22 февраля. Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко впервые после развода примет участие в его программе на телеканале «Россия-1».

Программа под названием «Петросян и женщины 2020» будет посвящена Международному женскому дню. Также в съемках примут участие Елена Воробей, Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко.

Бывшие супруги, скорее всего, смогли договориться съемках нового телешоу, закрыв глаза на семейные дрязги и разногласия. Официально пара развелась в 2019 году. Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

Бывшая супруга Петросяна получила от него один миллиард рублей. Деньги пародист якобы перевел ей несколькими траншами в конце 2017 года. По мнению журналистов, так российский артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без скандала, однако этот шаг не помог достичь желаемого результата. Сейчас юмористы делят общее имущество.

Последнее время в СМИ обсуждают возможную беременность 30-летней возлюбленной юмориста. Пользователи Сети считают, что у Петросяна и его молодой жены Татьяны родится дочка. Сама Брухунова все слухи опровергает, иронично комментируя тему беременности.

Интересный инцидент произошел в программе «Пусть говорят». Корреспонденты Первого канала попытались задать Петросяну вопрос о Брухуновой и ее возможной беременности. Артист заявил, что не дает интервью и попросил журналистов отойти. Затем он сфотографировался с прохожим, а когда журналист вновь подошел с микрофоном, Петросян набросился на него, попытавшись выхватить микрофон. Кроме того, в своем профиле в Instagram Петросян опубликовал пост с возмущениями после просмотра декабрьского выпуска ток-шоу «Пусть говорят». Он был посвящен его личной жизни. Артист назвал передачу пасквилем. По его словам, все сказанное в студии является ложью и клеветой, передает телеканал «360».